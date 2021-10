Bayeux. Geekorama : le festival de jeux fête ses 3 ans !

Ce week-end, la ville de Bayeux accueille petits et grands joueurs lors du festival de jeux Geekorama. Celui-ci ouvre ses portes aux curieux et fanatiques de jeux vidéo, retrogaming, jeux de plateau, de rôle, de murder party, manga- comics et bande dessinée... L'équipe a préparé des animations afin de rythmer ce week-end réservé à l'univers du jeu. Au programme : tournois, concours, ateliers, quizz et concert.

Des cadeaux à gagner

Tout au long du week-end, Geekorama fera gagner de nombreux cadeaux lors de concours et tournois. C'est l'occasion pour les joueurs de tester leurs connaissances et leur chance. Avec la "chasse aux monstres", réservée aux enfants, le but est de retrouver les différents personnages présents sur l'affiche officielle puis, le gagnant sera tiré au sort. Des tournois de jeux vidéo sont organisés où Mario et Luigi sont à l'honneur avec à la clef : une Nintendo Switch lite collector Pokemon.

Pratique. Samedi 23 et dimanche 24 novembre de 10 à 19 heures à la salle de la comète de Bayeux. 5 €. 2 jours : 8 €.

A LIRE AUSSI.

Première finale de la Coupe du monde Fortnite, 30 millions de dollars en jeu

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Testez le jeu sous toutes ses formes grâce au festival de Rouen

A l'ère du numérique, les jeux de société plus que jamais à la mode

Jeux vidéo: les champions de Fortnite ont ouvert le feu à Katowice