Le Havre. Service civique : une mission pour chacun au service de tous

Se rendre utile dans une mission d'intérêt général, c'est le principe du service civique. Depuis octobre 2019, dans le cadre de ce dispositif, 26 jeunes sont en poste dans des commissariats de Seine-Maritime, dont 10 affectés sur le district du Havre. Parmi eux, Esteban et Lucie, tous les deux âgés de 20 ans. Avant de prendre leurs fonctions, ils ont suivi une formation de plusieurs jours pour découvrir le fonctionnement de l'institution intégrée. Une autre formation se déroulera les lundi 18 et mardi 19 novembre 2019, dédiée cette fois aux gestes de premiers secours. Au quotidien, Esteban assiste les gardiens de la paix chargés de la communication. Il les accompagne notamment sur les forums pour présenter le métier de policier. Il rédige aussi des articles publiés sur le compte Twitter du commissariat du Havre. Lucie, elle, est chargée de l'accueil des personnes et de l'accueil téléphonique. Elle renseigne le public et l'oriente vers les différents services. Tous les deux espèrent intégrer à terme les rangs de la Police nationale. Pour ce faire, ils doivent passer un concours, en septembre 2020. Le service civique leur permet de savoir s'ils s'orientent vers la bonne voie.

Leur mission les occupe 24 heures par semaine. Une mission pour laquelle Esteban et Lucie sont rémunérés, comme le prévoit le service civique : 580 euros par mois. Pour le moment, ils ne voient pas le temps passer. Car leurs premiers pas dans la Police nationale se passent bien. "Ce que j'aime, c'est la cohésion d'équipe et la fierté affichée par mes collègues pour le travail qu'ils exercent. Je suis content de faire partie de ce groupe et satisfait que les policiers me fassent confiance. C'est important pour moi", explique Esteban, qui ne rencontre pas de difficultés particulières au quotidien, même si l'intégration n'a pas été forcément évidente au départ.

De son côté, Lucie, qui "apprécie le travail d'équipe", reconnaît que certaines situations ne sont pas toujours simples à gérer.

La mission d'Esteban et Lucie dure huit mois.

Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap, sur une période de 6 à 12 mois. Accessible sans condition de diplôme, le service civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.service-civique.gouv.fr/