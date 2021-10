Varaville. Sans permis de chasse, il abat une espèce protégée

Lundi 11 novembre 2019, au lever du jour, les inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont intervenus dans les marais de la Dives, à Varaville (Calvados). Ils avaient été informés qu'un chasseur avait abattu un cygne tuberculé, espèce pourtant protégée et dont la chasse est interdite. Lors du contrôle de l'installation, ils sont parvenus à retrouver l'oiseau et à identifier un homme qui a reconnu avoir tiré sur l'animal.

Le fusil confisqué

Pour cette infraction, il encourt une peine passible de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Mais il était, en outre, ni titulaire d'un permis de chasse ni d'assurance, une infraction pouvant être sanctionnée d'une amende de 3 000 euros. L'homme avait emprunté le fusil d'un autre chasseur pour abattre le cygne. L'arme a été saisie.