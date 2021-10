Duclair. Saturnight folk revue : un spectacle inédit à découvrir

Après trois saisons du Saturnight folk revue, Vincent Blanchard, leader du groupe Joad et récompensé par un César pour la musique du film Guy en 2019, donne le jour à une nouvelle version dans un format conférence-concert-mise en scène, à découvrir pour la première fois vendredi 22 novembre 2019, au Théâtre en Seine à Duclair (Seine-Maritime). Il nous parle de cette formule innovante :

Qu'est-ce qui a fait le succès de ces rendez-vous pendant trois ans ?

"Je pense que le public désire en apprendre plus sur le folk et aime découvrir des chansons méconnues. Il est aussi friand des faits historiques et des anecdotes qui constituent la toile de fond de ce mouvement musical. Au-delà du fait que je reconstitue le contexte de création, j'aime par-dessus tout interpréter ces chansons et partager ma passion pour le folk. Ces rendez-vous s'adressaient aux novices et aux curieux. Je souhaite surtout vulgariser une musique populaire au sens propre du terme, je ne veux pas rendre le sujet élitiste. C'est vraiment très accessible. Nous avons eu beaucoup de succès notamment lorsque nous avons évoqué Neil Young, Bob Dylan, Springsteen, Simon & Garfunkel et puis… Brel, qui était presque un hors sujet, des chanteurs qui restent très populaires."

Comment est né le spectacle Saturnight folk revue ?

"J'avais ce projet en tête depuis longtemps. Notre rendez-vous Saturnight folk revue s'est déroulé en centre-ville de Rouen à l'Appart bar puis au Gibier de potence. Après trois saisons couronnées de succès, j'ai eu le désir de donner une forme plus écrite au spectacle. J'ai donc décliné la formule originale que j'avais imaginée et développée pendant trois saisons, pour concevoir un spectacle de 1h30 écrit et mis en scène, qui concentre le meilleur des sujets que j'ai pu traiter au cours de ces trois saisons. La première représentation aura lieu au Théâtre en Seine ce 22 novembre. Le spectacle sera ensuite amené à voyager de théâtre en théâtre."

Comment s'organisera ce spectacle ?

"J'ai choisi pour titre 'Des origines du folk à Greenwich village'. Cette fois, je me suis concentré sur les racines du folk avec son lot d'histoires et d'anecdotes. Le spectacle commence par un petit rappel historique sur la naissance des États-Unis en 1776, pour bien cibler tous les protagonistes qui ont contribué à l'apparition de cette musique. La chronologie s'étend ensuite jusqu'en 1961. Il y aura beaucoup de chansons traditionnelles : gospel, worksong, blues et bien sûr folk. On retrouvera également les artistes important de la naissance du folk des années 40, comme Woody Guthrie, Leadbelly, Pete Seeger, puis pour le revival folk des années 60, Bob Dylan, Joan Baez… "

Vendredi 22 novembre 2019 à 20 heures au Théâtre en Seine à Duclair. 12 à 15€. theatreduclair.fr