Caen. Grève des hôpitaux : le SOS du CHU

Médecins, urgentistes, infirmiers, le corps médical des hôpitaux publics était en grève jeudi 14 novembre 2019. Ils dénoncent notamment le manque de moyens, tant personnels que matériel. "Il y a des restrictions budgétaires, moins de lits. Nous nous retrouvons en difficulté pour trouver des places. Cela pose des problèmes pour la qualité de soins et malheureusement, dans certains cas, il y a des décès parce que les patients sont mal pris en charge et ça, ce n'est pas tolérable dans un hôpital public", s'indigne Goulven Rochcongar, orthopédiste au CHU de Caen (Calvados). Pas moins de 180 médecins en grève ont été comptabilisés par la direction de l'hôpital à 10 h 30.

Pour marquer cette journée, tous se sont rassemblés à 14 h dans le hall d'entrée pour former le sigle SOS. "Il y a une telle pression en permanence, notamment pour réduire la durée des hospitalisations, que les prises en charge ne sont pas optimales. C'est extrêmement frustrant de se dire qu'on ne peut pas bien faire notre métier", indique Damien Legallois, cardiologue.

L'arrêt du Codage

De nombreux hôpitaux s'y sont mis : la grève du codage. Aujourd'hui, le CHU de Caen rejoint ce mouvement. "Chaque hôpital code les actes qu'il fait et il y a une rémunération en lien avec ça. C'est cette course à la rémunération qui fait que chaque hôpital essaie de faire le plus d'activités possible pour toucher le plus d'argent possible. Faire la grève du codage, c'est mettre le doigt sur ce système vicieux." Ce système de financement nommé T2A (tarification à l'activité) est à repenser, selon Christian Marcelli, chef du service de rhumatologie : "il faut modifier ce mode de financement qui a montré ses limites. Il a d'ailleurs été abandonné dans plusieurs pays. Ce n'est pas facile, certes, mais c'est inéluctable aujourd'hui".

