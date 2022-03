Football. Quevilly Rouen Métropole doit confirmer face à Lyon-Duchère

Vainqueurs à domicile cotre Cholet, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) tenteront d'aller chercher une seconde victoire consécutive sur la pelouse de Lyon-Duchère, vendredi 8 novembre 2019, lors de la 13e journée de National à partir de 20 h.

Enfin gagner à l'extérieur

La tâche ne s'annonce pas facile pour les Rouges et Jaunes qui devront batailler dur contre un adversaire qui réalise un premier tiers de championnat très intéressant, avec une 5e place à seulement un point du trio de tête composé de Dunkerque, Pau et Villefranche.

Les statistiques ne vont pas non plus dans le sens des joueurs de Manu Da Costa, puisqu'en cinq rencontres à domicile, Lyon-Duchère ne s'est jamais incliné en obtenant deux victoires et trois matches nuls. Mais le club rhodanien fonctionne aussi bien à l'extérieur, puisqu'il reste sur une victoire importante en Corse face au GFC Ajaccio (3-1).

💬 " C'est un déplacement complexe qui nous attend vendredi à @LyonDuchereAS car c'est une belle équipe et elle est actuellement sur une spirale positive"

Mieux à domicile depuis quelques semaines, mais toujours autant en difficulté hors de leurs bases, les Normands devront ramener quelque chose de ce déplacement pour espérer réduire l'écart sur les premiers non-relégables.