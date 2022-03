Seine-Maritime. Opération Sakado : nouveau départ !

"L'opération Sakado se déroule en Seine-Maritime, avec le concours de l'ADMR 76, la fédération d'associations d'aide et services à la personne du département, précise le directeur. C'est une opération ponctuelle, il n'y a pas d'argent et le principe est simple : ce projet permet de répondre ponctuellement aux besoins des sans-abri. Mais nous ne sommes pas des professionnels et Sakado distribue les dons uniquement en partenariat avec les structures officielles d'aides aux sans-abri (SAMU social, secours populaire, Croix rouge…)"

Ce projet consiste donc à confectionner des sacs à dos (on a tous un sac à dos de randonnée qui ne nous sert plus), et de remplir ce sac en fonction de quatre kits :

kit chaleur : vêtements chauds, bonnet, chaussettes, etc.

kit hygiène : shampoing, brosse à dents, dentifrice, etc.

kit culture communication : livre, radio, carte téléphonique, cartes à jouer, etc.

kit festif : chocolat, gâteau, bonbons (en aucun cas de l'alcool)

Distribution le 22 janvier 2020

Chacun peut déposer son sac à dos complet au sein des 43 sites ADMR du département, et cela jusqu'au 31 décembre 2019. Les sacs seront distribués le 22 janvier 2020.

C'est un projet qui fonctionne depuis trois ans. L'an passé, 180 sacs et cartons, soient trois camions remplis, ont été redistribués. Il est en outre agréé par l'Éducation Nationale, afin de permettre aux établissements de s'investir sur ce sujet. De même, les entreprises peuvent y participer.

www.sakado.org ou info@fede76.admr.org. Téléphone : 02 32 93 90 90

