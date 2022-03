Rouen. Lubrizol : inquiétudes après des analyses sur le lait maternel

Neuf femmes allaitantes de l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) ont fait réaliser des analyses sur des prélèvements de leur lait maternel et de leur urine, effectués le 7 octobre 2019, auprès du laboratoire de toxicologie du CHU de Rouen.

Manque de données comparables

Menés plusieurs semaines après l'incendie de Lubrizol, les résultats ont montré la présence d'hydrocarbures dans les prélèvements. "Aujourd'hui, on ne peut rien en dire dans ces seuls résultats-là [...] il faut que l'on ait plus d'informations, et c'est ce qu'a demandé le CHU à ces femmes", a expliqué, mercredi 6 novembre 2019, Christine Gardel, la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.

Elle est dans l'attente de pouvoir comparer ces données avec des prélèvements de "bruit de fond", c'est-à-dire de femmes allaitantes se trouvant dans des villes industrielles comparables, mais épargnées par les effets de l'incendie de Lubrizol. "Ce sont des hydrocarbures que l'on peut retrouver dans des villes industrielles", souligne Christine Gardel.

Christine Gardel Impossible de lire le son.

Le problème : l'ARS n'a pas en sa possession ces données. Des analyses vont donc être menées par le laboratoire du CHU de Rouen pour pouvoir les comparer avec ces prélèvements sur neuf femmes allaitantes. "Des villes ont déjà répondu", assure Christine Gardel.

Continuer à allaiter

Ensuite, la directrice générale de l'ARS de Normandie souhaite savoir si ces résultats sont liés, ou non, aux conséquences de l'incendie de Lubrizol : "Le CHU a demandé à ces femmes de remplir un questionnaire pour connaître leur mode de vie, pour pouvoir interpréter ces résultats".

Christine Gardel rappelle également que ces hydrocarbures n'ont pas été retrouvés lors des analyses de la qualité de l'air après l'incendie. "Il faut réussir à argumenter cela, d'autant que ces hydrocarbures ne sont pas persistants dans l'air", explique la directrice générale, renvoyant le dossier au laboratoire du CHU de Rouen qui mène ainsi, selon elle, un projet universitaire de recherche.

Malgré ces résultats, l'ARS "maintient les recommandations" de continuer à allaiter pour "toutes les femmes", y compris celles qui habitent Rouen.

A LIRE AUSSI.

Incendie de Rouen: le gouvernement promet la transparence totale

Lubrizol : "La ville est clairement polluée" pour la ministre de la Santé