Caen. Des pompiers en colère s'invitent au Conseil d'administration du SDIS14

La colère des pompiers se poursuit dans le département du Calvados. En se calquant sur les revendications nationales que sont la baisse des effectifs et des conditions de travail de plus en plus délétères, une centaine de pompiers professionnels et une centaine de volontaires ont manifesté au Service départemental d'incendie et de secours du Calvados (SDIS14) ce mercredi 6 novembre 2019 vers 16 h 30.

Après avoir allumé quelques fumigènes devant le bâtiment, une poignée d'entre eux s'est introduite au sein du conseil d'administration présidé par Xavier Charles, en compagnie du préfet du Calvados, Laurent Fiscus. Plusieurs thèmes étaient à l'ordre du jour.

Ils obtiennent gain de cause

"En six ans, 50 postes ont été supprimés dans le Calvados alors que le nombre d'interventions ne fait qu'augmenter. On est toujours à flux tendu", rétorque Julien Guicherd, président du syndicat Fédération autonome 14.

Après plus de cinq heures de réunions, entrecoupées d'échanges entre la direction et les pompiers mécontents, ces derniers semblent avoir obtenu gain de cause.

Le passage à trois opérateurs de nuit au centre de traitement d'appels (au lieu de quatre) envisagé par le SDIS14 est suspendu. "Depuis 2016, les appels ont augmenté de 8 %. Il n'y a pas de logique opérationnelle, indique Julien Guicherd. Ce passage est en attente de réévaluation mais nous, on veut que cela soit non négociable".

Le SDIS14 envisage également de recruter neuf opérateurs, au lieu de trois, d'ici la fin de l'année.

