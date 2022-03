Rouen. Hockey : la formule du championnat ne changera finalement pas

La liquidation judiciaire du club de Lyon aura décidément créé beaucoup de remous dans cette saison 2019/2020 de Ligue Magnus. Le calendrier des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) et de leurs adversaires s'en trouve chamboulé, avec une équipe en moins et un championnat finalement disputé à 11 équipes. Mais de façon plus profonde, c'est toute la formule des play-off de fin de saison qui a été remise en question.

Deux clubs contre, Rouen pour

Avec un participant en moins, la fédération a pris la décision qu'aucune équipe ne serait reléguée. Dès lors, les play-down entre les formations les moins bien classées n'ont pas plus de poids qu'une simple compétition amicale. C'est pourquoi les instances proposaient de réintégrer les équipes du bas de classement à la course aux play-off, à travers une petite compétition, octroyant des billets aux vainqueurs.

Après de longues tractations, la fédération a définitivement enterré ce projet le mardi 5 novembre 2019. En cause ? L'opposition de deux des 11 clubs, Grenoble et Mulhouse. La direction des Dragons de Rouen, elle, s'était montrée favorable. Faute d'unanimité, les dirigeants du hockey français ont préféré rétropédaler pour éviter d'éventuelles contestations en fin de saison. La formule de cette Ligue Magnus version 2019/2020 reste donc inchangée, avec des play-off pour les huit premiers du classement et des play-down sans enjeu pour les trois derniers.