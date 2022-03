19e étape : Bonneval – Chartres : les dés sont jetés

Les dés sont jetés ! Sauf accident, le podium de cette 99e édition du Tour de France est déjà connu. Bradley Wiggins devrait remporter cette Grande Boucle, son coéquipier Christopher Froome finir deuxième et Vincenzo Nibali, monter sur la dernière marche du podium.

Ce contre-la-montre ne fera qu’accentuer les écarts entre les trois hommes. Impressionnant lors du premier chrono entre Arc-et-Senans et Besançon, Bradley Wiggins devrait, une nouvelle fois, largement dominer ce contre-la-montre. Le Britannique excelle dans ce type d’exercice. Les écarts risquent même d’être importants entre l’actuel maillot jaune et ses adversaires. Lors de la 9e étape, il avait devancé Tejay Van Garderen de 1’06’’, Cadel Evans de 1’43’’, Vincenzo Nibali de 2’07’’ et Jürgen Van Den Broeck de 3’09’’. Des écarts conséquents ! Et pourtant, cette étape ne faisait que 41,5 Km. Or, le contre-la-montre de cet après-midi en fera 53,5Km. Il risque donc d’y avoir de gros écarts à l’arrivée.

La seule véritable inconnue de cette étape sera le temps réalisé par la grande révélation de cette édition 2012, Chris Froome. Le coéquipier de Bradley Wiggins dans l’équipe Sky-Procycling avait fait mieux que résister lors du premier contre-la-montre en ne concédant que 35’’ à l’arrivée. De plus, lors de la dernière Vuelta, celui que l’on surnomme le « Kenyan blanc » avait devancé son leader dans le contre-la-montre de 47 Km de ce Tour d’Espagne.

En sera-t-il de même aujourd’hui ? Pas impossible car même si le tracé sans réelles difficultés et donc très roulant avantagera Bradley Wiggins, Christopher Froome semble plus frais physiquement que l’ancien champion olympique de poursuite. Une chose est sûre, le second du dernier Tour d’Espagne ne pourra pas remonter les 2’07’’’ de retard qu’il a sur le récent vainqueur du Critérium du Dauphiné.

Autre inconnue de cette étape : Pierre Rolland et Thibault Pinot parviendront-ils à garder leur place dans le Top 10 de cette Grande Boucle ? Loin d’être évident ! Lors du premier contre-la-montre, le coureur d’Europcar avait terminé à la 73e place à 5’34’’ du vainqueur de l’étape, Bradley Wiggins et celui de la FDJ-BigMat à la 59e place à 5’12’’. S’ils veulent rester dans les dix premières places du classement général, Pierre Rolland et surtout Thibault Pinot devront sortir le chrono de leur vie car derrière Nicolas Roche voire Andreas Klöden sont à l’affût. Auteurs d’un très bon Tour de France, il serait dommage que les deux Français gâchent tout en passant à côté de leur contre-la-montre.

Benoît de Villeneuve

Sortir le chrono de leur vie s’ils veulent espérer rester dans le Top 10