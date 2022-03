salon du mariage. Comment réussir "le plus beau jour de sa vie" ?

Comment organiser son mariage ? Et quel budget faut-il lui accorder ?... Le mariage est un événement heureux, qui demande beaucoup d'organisation et de préparation. Ce week-end, près de 90 prestataires et exposants offrent de précieux conseils aux futur(e)s marié(e)s afin de rendre ce jour, si particulier.

Près de 90 exposants

Vidéaste, traiteur, photographe, fleuriste, imprimeur, créateur, caviste, bijoutier, animateur... Ces acteurs ont tous un rôle à jouer pour mener à bien ce projet qu'est le mariage. Certains d'entre eux proposeront tout au long du week-end des animations. Charlotte Créations Gourmandes fera découvrir l'art de la pâtisserie de mariage grâce à des démonstrations culinaires. Le Printemps offrira au public différentes prestations de maquillage. Le week-end sera rythmé par plusieurs défilés de robes de mariées, de cocktails, de costumes et de lingeries. Par ailleurs, la chorale Gospel de l'Église MEAC Hérouville chantera à diverses reprises.

Pratique. Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 novembre au Parc des expositions de Caen. 7 €.

