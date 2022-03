L'Afrique du Sud bat l'Angleterre 32-12 et remporte la Coupe du monde de rugby

Déjà sacrés en 1995 et 2007, les Springboks se sont appuyés sur un pack conquérant, un buteur efficace (Pollard) et deux essais des ailiers Mapimpi et Kolbe pour l'emporter face aux Anglais.

