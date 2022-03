Flers. Orne : un feu dans une cave, cinq personnes relogées

Un feu au départ d'une cave a eu lieu ce jeudi 31 octobre 2019 à 15 h 48, dans une habitation au 10 rue de Schnetz, à Flers (Orne) et s'est propagé aux étages supérieurs jusqu'aux combles. Une femme de 51 ans habitant l'étage au-dessus a été choquée psychologiquement et prise en charge par un médecin au Centre hospitalier de Flers. Cinq personnes devront être relogées ce soir et prises en charge par la mairie. Quinze sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur place, l'intervention est encore en cours.