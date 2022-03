La future maison du tourisme de Ouistreham

Ce manque de confort ne devrait plus durer. La municipalité a décidé de réunir près de 780 000 € pour construire une Maison du tourisme. “Nous avons choisi le terme maison plutôt qu’office, car nous y installerons aussi le bureau d’accueil de la station nautique avec ses deux agents, et disposerons d’une galerie d’art ouverte à l’année, et plus grande que celle qui existe actuellement”, explique Emmanuelle Hardouin, directrice de l’office de tourisme de Ouistreham.

Recouverte par un jardin-promenade

Le bâtiment actuel, dont l’édification remonte au milieu des années 50, sera rasé en septembre à l’issue de la saison estivale. Suivront dix mois de travaux. La future construction, sur un niveau, y prendra place. L’orientation du bâtiment sera légèrement différente afin que la porte d’entrée soit plus proche de l’allée qui conduit à la plage.

La Maison du tourisme se distinguera par son esthétisme très “végétal”, en plus de disposer de la labellisation “Bâtiment basse consommation”. Elle sera recouverte d’un toit très original, puisqu’il constituera une aire de promenade, dans la continuité des jardins qui s’étendent jusqu’au casino. Les arbres et plantes qui seront plantés seront de nature à s’adapter au front de mer : sorbier des oiseleurs, chêne vert, argousier ou encore aubépine.

Ce nouvel équipement devrait permettre à la municipalité ouistrehamaise de viser la première catégorie dans le cadre de la réforme du classement des offices de tourisme. Surtout, la Maison du tourisme constituera une étape majeure pour la revalorisation complète de l’entrée de la plage.