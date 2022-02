Rouen. Clément Dubut-Hermel se prépare pour les championnats du monde d'Ironman

Objectif atteint pour le jeune sportif de 23 ans, originaire de Bonsecours (Seine-Maritime). À Barcelone, il vient de décrocher sa qualification pour les championnats du monde d'Ironman, qui se dérouleront à Hawaï en 2020. Un triathlon de l'extrême qui consiste en 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Distance bouclée en 8h41 pour le Normand, qui améliore son propre record de près de 25 minutes. Une nouvelle performance donc pour le licencié du club de triathlon de Mont-Saint-Aignan, qui a déjà signé une belle septième place au championnat du monde de 70.3 (la moitié d'un Ironman) à Nice en septembre.

Entre 20 et 30 heures d'entraînement par semaine

Le Bonoxilien, récemment diplômé d'un master en hygiène sécurité et environnement, va désormais se tourner pleinement vers l'objectif hawaïen. "Il faudra prendre en compte tout ce qui est température et humidité", explique-t-il pour se préparer au maximum aux conditions d'Hawaï. Les entraînements, matin et soir, parfois plus, peuvent l'occuper jusqu'à trente heures par semaine, "mais ça reste un plaisir", assure-t-il.

La saison de triathlon avec le club de Mont-Saint-Aignan lui permettra de se préparer. Il compte aussi sur ses partenaires pour renouveler leur soutien financier. Car ce sport, qui ne lui rapporte rien pour l'instant, est en revanche coûteux : environ 2 500 euros pour les mondiaux à Hawaï, sans compter les autres courses auxquelles le Normand souhaite participer, à l'étranger. "Je ne cherche pas à faire de l'argent, mais seulement à pouvoir vivre ma passion", explique Clément simplement.

L'objectif est clair, remporter un podium dans sa catégorie des 18 - 24 ans, et pourquoi pas dans quelques années, passer pro, si sa progression le lui permet.

