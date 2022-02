Calvados : Idées de sorties du 19 juillet

Ce jeudi, spectacle de marionnettes et théâtre musical à l'occasion de Caen soirs d'été. Rendez-vous au jardin Claude Decaen, à 18h30 pour voir « et ta sœur ? » 1 spectacle jeune public et à 21h pour voir avec humour un jeune chanteur de country subir les prérogatives de son sponsor, une bière aux fruits.

Toujours jeudi, nuit musicale ce soir à Luc-sur-mer. Venez assister au concert de Manu Bakar, c'est du rock manouche et c'est à 21h sur la place du Pont Enfer.

Vendredi : Omaha Beach Party. Rendez-vous à Saint-Laurent sur mer pour une soirée concert gratuite. A 20h, venez applaudir Nikö Vega suivi de Little Boy. Des Dj's seront aussi présents pour animer la soirée. Buvette et restauration sur place.

Enfin ce week-end, c'est la grande braderie à Bayeux. Deux jours de flâneries, de bonnes affaires et de terrasses musicales. Rendez-vous à l'espace action dans le centre-ville de 9h à 21h vendredi et de 9h à 19h samedi. C'est gratuit.