Granville. Un forum de recrutement chez les sapeurs-pompiers de Granville

Le centre de secours de Granville recherche des sapeurs-pompiers volontaires. Il organise un forum de recrutement ce vendredi 25 octobre 2019, à 19h30, directement au centre de secours. Il manque six à sept sapeurs-pompiers volontaires pour que l'effectif soit au complet. Aujourd'hui, l'équipe de secours de la Monaco du Nord est composée de 80 sapeurs-pompiers volontaires et 27 sapeurs-pompiers professionnels. Pour gérer les périodes de disponibilités des sapeurs-pompiers face aux contraintes de travail, des conventions peuvent être mises en place dans les entreprises privées et publiques.