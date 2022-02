Tour de France : 15ème étape : Fedrigo, la victoire dans la "Pau"

Crédit photo : © 2012 AFP | Pascal Pavani

Considérée par certains comme une journée de repos avant la véritable journée de repos, cette journée n’aura pas été si tranquille que cela pour les coureurs. Du moins en début de course !

A peine le départ donné, les attaques ont fusé de tous les côtés. Mais aujourd’hui, le peloton n’était pas disposé à laisser partir aussi facilement que d’habitude les échappés. Résultat : la moyenne de la première heure de course avoisinait les 46 Km/heure. Une allure rapide qui allait perdurer encore plusieurs kilomètres. Finalement, cinq hommes allaient réussir à s’extirper du peloton après 65 Km de course. Parmi eux, trois Français : Pierrick Fédrigo, Samuel Dumoulin, et Thomas Voeckler. Trois coureurs qui ont comme point commun d’avoir déjà gagné au moins une étape sur la Grande Boucle dans leur carrière.

Ces trois hommes étaient accompagnés par l’Américain, Christian Vande Velde, le Belge Dries Devenyns mais aussi le Danois Nicki Sorensen qui, parti en contre, avait réussi à rejoindre l’avant de la course. Très vite, ce groupe d’échappés allait creuser un écart conséquent sur le peloton. Sous l’impulsion des Lotto-Belisol d’André Greipel, celui-ci tentait de revenir. Mais, sans réelle conviction ! Les échappés, eux, ne lâchaient rien et, devant l’insistance des hommes de tête, le peloton préférait abdiquer et finir la journée en roue libre.

Devant, Thomas Voeckler ramassait tous les points distribués pour le classement de la montagne, mais visait également une seconde victoire d’étape sur ce Tour. Cela ne sera pas pour cette fois-ci car le coureur d’Europcar n’a pas pu répondre à l’attaque de Pierrick Fédrigo à quelques kilomètres de l’arrivée.

Seul Christian Vande Velde a pu prendre la roue du coureur de la FDJ-BigMat. Malgré une tentative de retour de Nicki Sorensen et de Thomas Voeckler, les deux hommes ne seront pas repris. Plus rapide que l’Américain, le Français remportait facilement le sprint. Il s’agit de sa quatrième victoire sur le Tour. Coïncidence, c’était également à Pau en 2010 qu’il avait remporté la dernière. Cette victoire doit avoir une saveur particulière pour le champion de France 2005 car, l’an passé, il n’était pas sur la route du Tour à cause d’un virus qui avait gâché toute sa saison 2011.

Au niveau du classement général, pas de changement. Bradley Wiggins est toujours en jaune. Demain, c’est la journée de repos. Les coureurs auront intérêt à bien recharger les accus avant d’attaquer deux étapes pyrénéennes qui s’annoncent décisives pour la suite de cette Grande Boucle.



Benoît de Villeneuve