Basketball. Rouen perd la première bataille en Leaders Cup

Le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) recevait le mardi 22 octobre 2019 l'équipe de Vichy-Clermont sur son parquet du Kindarena.

Le match.

C'est un match qui aura tenu toutes ses promesses, entre deux équipes qui se seront rendu coup pour coup dans cette rencontre indécise pendant trois quart-temps (21-22, 48-40, 61-60). Elle aura finalement tourné en faveur des visiteurs du jour en fin de rencontre (85-77), malgré des belles performances en attaque de Jamar Diggs et Zimmy Nwogbo, qui cumulent 38 points à eux deux.

La fiche.

Nwogbo et Diggs : 19 points, Spight : 12 points, Bassoumba et Injai : 6 points, Bosjnak et Mekdad : 5 points, Kouguere : 4 points, Cazenobe : 1 point.

Les joueurs d'Alexandre Ménard devront rattraper leur retard de huit points lors du match retour, le mardi 29 octobre 2019, à Vichy, pour tenter la qualification en demi-finale de Leaders Cup. Mais avant cela, les joueurs du RMB recevront Saint-Quentin, le vendredi 25 octobre 2019, pour le compte de la troisième journée de Pro B.

