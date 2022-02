La tournée football des plages continue. Ce mardi, rendez-vous à St Pair sur mer. Venez jouer au foot entre amis, vous repartirez avec un tee-shirt offert par le District de la Manche. C'est 1€ par participant et c'est ouvert à tous.

Ce mardi 17 juillet à Torigni-sur-Vire, il y a le circuit des Matignon, c'est une course de vélo. 1km900 à parcourir 45 fois soit plus de 85kms en circuit fermé. Départ de la course à 20h et restauration sur place.