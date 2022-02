Toutes les Batmobiles réunies pour les besoins d'un documentaire

Montré en première exclusivité au salon Comic Con de San Diego, le documentaire rassemble pour la première fois les six Batmobiles créées pour la télévision et le cinéma, de celle conduite en 1966 par Adam West, inspirée du concept Lincoln Futura, jusqu'au Tumbler piloté par Christian Bale, imposant mixte d'engin blindé et de sportive racée.

Roko Belic a dirigé le documentaire d'une durée de trente minutes, qui s'abreuve d'entretiens avec de nombreux réalisateurs, designers et cascadeurs marqués par le véhicule. Après sa diffusion TV, The Batmobile sortira en Blu-Ray et en vidéo à la demande pour les Fêtes de fin d'année.