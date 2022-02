Censure en live pour Bruce Springsteen et Paul McCartney!

Samedi soir, point d'orgue du festival Hard Rock calling au Hyde Park à Londres. Bruce Springsteen y a fait une belle prestation et enflamme le public aux anges. Et la cerise sur le gateau, il invite sur la scène l'ex-Beatles Paul McCartney. Imaginez l'ambiance!

Et les 2 légendes ne sont pas avares, elles font le show. Ca fait même 3 heures que ça dure pour "Le Boss". Mais voilà, les organisateurs n'avaient prévu "que" 2h30 de passage pour l'américain. Du coup, voyant que le retard s'accumule, les organisateurs ont eu peur que le voisinage, un quartier "chic", ne se plaigne et décide purement et simplement de couper les micros de nos 2 stars internationales.

Pas de remerciements, pas d'au revoir, ils ont du partir de la scène. Trop long, plus de son!

Le maire de Londres s'est dit gêné de la décision et promet que cela n'arrivera pas lors des festivités des Jeux Olympiques qui s'ouvriront en fin de semaine prochaine.