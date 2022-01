Interview. Une verrière pour Notre-Dame ?

À quand remonte votre inspiration pour cette verrière à Notre-Dame de Paris ?

"J'ai vu comme tout le monde les images de la catastrophe de l'effondrement de Notre-Dame (NDLR, les 15 et 16 avril). Parmi celles-ci, j'ai vu une photo dans Télérama où l'on voyait le tas de gravats à l'intérieur éclairé par la lumière du jour. Ce qu'on appelle la croisée du transept s'était effondrée avec la flèche. J'ai trouvé cette lumière très belle. Elle m'a particulièrement inspiré. J'ai donc fait un schéma de ce que pourrait être Notre-Dame transformée avec une verrière à la place de cette croisée du transept."

Cela ne pouvait être qu'une verrière dans votre esprit ?

"La verrière a été une évidence, un choc tout de suite. Je n'ai pas eu en tête d'autre idée, celle-là m'est venue tout de suite. Dans cette obscurité des débris, avoir ce puits de lumière m'a choqué et marqué. Cette verrière en acier reprend les quatre nervures gothiques. Ce sont des nervures porteuses en pierre avec un remplissage. Comme tout s'est effondré, je propose cette structure qui reprend le même dessin et qui se cale sur les toits latéraux."

Au-delà de son aspect visuel, ce projet est-il crédible d'un point de vue technique ?

"Ce n'est pas le plus gros souci. Techniquement, en métal, c'est tout à fait possible, ce n'est pas un exploit insurmontable. C'était beaucoup plus chargé avant avec la pierre. Là, on ne bouleverse pas la structure. On peut aussi imaginer que cela supportera la structure de la flèche parce qu'il y a un vide entre la voûte et le toit. C'est là qu'on peut mettre des tas d'éléments structurants pour supporter la flèche."

C'est en tout cas un changement majeur par rapport à ce qu'était l'architecture de Notre-Dame avant l'incendie.

"Oui, intérieurement c'est quand même un bouleversement, ce n'est pas un simple renouvellement de l'église comme elle était. Mais extérieurement c'est très discret. Vous avez une verrière dans le toit qui supporte la flèche. Elle est dans le prolongement donc elle est discrète au niveau du volume. Cela donne une verrière au niveau de la voûte, et une autre au niveau du toit."

Jusqu'où espérez-vous porter ce projet ?

"Ce que je fais, c'est totalement désintéressé, je lance une idée parmi d'autres !"

