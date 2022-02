Le Havre. Football : Face au leader, Paul Le Guen prend une décision... 

Sept joueurs ont rejoint leur sélection respective pendant la trêve, si bien que vous avez dû composer avec un effectif réduit. Comment avez-vous travaillé ces deux dernières semaines ?

" J'avais 13-14 joueurs à disposition. Ce n'est pas l'idéal, mais ça ne vaut pas le coup de se plaindre. Tant mieux pour les joueurs. Ils sont contents de partir en sélection. Ce qui m'embête le plus, c'est la situation d'Hervé (Bazile). Il est parti en Bolivie (avec la sélection haïtienne) et il n'est revenu que jeudi après-midi. Des fois, on se demande s'il est bien un joueur du Havre. Il n'est pas souvent là. C'est agaçant. Il avait déjà disputé une compétition cet été. Ça crée des décalages qui sont pénalisants. "

Avez-vous profité de cette petite coupure pour individualiser certaines choses ?

" Oui, avec des discussions. Mais il ne faut pas non plus se perdre dans des échanges trop longs. Parfois, à trop parler, vous rendez les états d'esprit confus. On essaye aussi de rattraper des retards chez certains joueurs. On a essayé de travailler certains points, mais ça ne donne pas l'assurance que ça va marcher pour autant. Ça tient parfois à des riens. Il ne s'agit pas non plus de tout bouleverser. "

"J'ai tout un groupe à gérer, et pas seulement Ertugrul"

Depuis un petit moment, le HAC a l'habitude d'élever son niveau de jeu contre les grosses équipes. Justement, Lorient en est une. Alors l'histoire peut-elle se répéter ?

" C'est tout ce que l'on souhaite. C'est vrai que Lorient fait partie, avec Lens et une ou deux autres équipes peut-être, des meilleures formations du championnat. Ils ont un très bon entraîneur et un effectif riche en qualité et en quantité. C'est un beau défi qui nous attend. J'espère qu'on va être en forme et dynamique pour pouvoir les bousculer. Il faudra être capable de hisser notre niveau de jeu pour rivaliser, c'est certain. "

A propos de Christophe Pélissier, votre homologue lorientais, on lit et on entend beaucoup d'éloges à son sujet. Quel regard portez-vous sur lui ?

" Il a un parcours brillant. Je ne le connais pas personnellement, mais j'aime bien l'écouter et le lire. Et j'aime bien observer ce qu'il fait. "

Ça promet un beau duel de tacticiens, non ?

" Ce sont d'abord deux équipes qui s'affrontent. Les Lorientais ont sept points d'avance sur nous. Ils ont l'occasion de faire un break contre un potentiel adversaire direct. "

Tandis qu'en cas de contre-performance, le HAC rentrerait dans le rang...

" Je comprends que vous puissiez raisonner comme ça, mais comprenez que je n'ai pas très envie de me placer dans ce scénario-là. Pour le moment, je suis dans l'espoir qu'on arrive à les bousculer. "

Ce match n'est-il pas un tournant ?

" Oui, car il arrive après deux défaites. Il faut avoir la force mentale d'aborder ce type de rencontre avec un état d'esprit un peu particulier. "

Concernant les deux recrues dont on attend un bien meilleur rendement, à savoir Ertugrul Ersoy et Ayman Ben Mohamed, sentez-vous une progression ?

" Oui, mais j'ai envie qu'ils soient mieux intégrés, qu'ils soient plus heureux. Je sais qu'ils sont capables de mieux, notamment Ertugrul. Mais je connais la difficulté de s'adapter à un championnat étranger. Il faut qu'ils fassent les efforts, qu'ils se mettent à un bon niveau physique, mais il faut aussi faire l'effort d'aller vers eux, de s'interroger si on fait en sorte qu'ils se sentent bien afin qu'ils puissent s'exprimer à leur juste valeur. "

Face à Lorient, avez-vous la tentation de reconduire la charnière du début de saison, en l'occurrence la paire Mayembo-Camara, et donc de ne pas titulariser Ertugrul Ersoy ?

" Oui, c'est la charnière du mois d'août qui va jouer. J'en ai discuté avec Ertugrul. Ce n'est certainement pas facile à entendre pour lui, mais j'ai des décisions à prendre. Je pense qu'Ertugrul est suffisamment intelligent. Il sait que j'attends mieux de lui. Je suis convaincu qu'il va revenir, mais aujourd'hui, il y a un décalage. Quand je l'ai appelé pour la première fois contre le Paris FC, sa prestation a été très convenable. J'espérais une montée en puissance. Ça n'a pas été le cas. Si ça n'a pas été facile à entendre pour Ertugrul, cela ne l'avait pas non plus été pour " Féfé " (Mayembo) quand je l'ai sorti. J'ai tout un groupe à gérer, et pas seulement Ertugrul. "

HAC - Lorient (11e journée de Ligue 2), samedi 19 octobre 2019 à 15 heures au Stade Océane

A LIRE AUSSI.

Football (Ligue 2) : Châteauroux assomme le HAC

Football (Ligue 2) : Pour Paul Le Guen, le HAC est " un beau club "

Football (Ligue 2) : Au HAC, Paul Le Guen veut " des vrais renforts "

"On a pris les armes de la douleur": Madeleine Riffaud raconte la Libération

[Interview] Charles Fraboulet, finaliste du Meilleur Pâtissier sur M6