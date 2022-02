Paris. Votre horoscope signe par signe du jeudi 24 octobre

BÉLIER

Célibataire, fuyez la solitude et profitez de l'excellente ambiance qui met en relief votre sens de l'initiative et votre enthousiasme naturel.

TAUREAU

Il régnera une belle convivialité avec vos amis ou entre voisins. Vous éprouverez un réel plaisir à vous voir et en cas de besoin, à vous entraider.

GÉMEAUX

On vous regarde, on vous admire ; vous êtes poussé à faire des efforts et à donner le meilleur de vous-même.

CANCER

Puisque vous avez l'occasion de changer vos habitudes, faites-le sans tarder et ne commencez pas à vous poser des questions qui ne vous feront pas avancer.

LION

La production dans le travail peut baisser parce qu'il vous manque du matériel. Ne vous laissez pas décourager par l'activité accrue qui survient.

VIERGE

Vous partirez du principe que l'argent est difficile à gagner, mais facile à dépenser. C'est pour cette raison que vous allez rayer les dépenses qui vous semblent superflues…

BALANCE

Des rentrées d'argent soudaines et inattendues surviendront dans votre vie.

SCORPION

Cette journée est idéale pour les réconciliations qui sont à l'ordre du jour. Chacun aspire à conserver des relations harmonieuses avec son conjoint, vous le premier !

SAGITTAIRE

Plus vous gagnerez en confiance, plus vous appréhenderez la situation avec assurance et professionnalisme.

CAPRICORNE

Vous avez les moyens d'avancer, alors que vous vous étiez bloqué. Faites-en bon usage, il est temps d'accepter de transformer les choses.

VERSEAU

Vous vous heurterez à toute sorte de tensions relationnelles avec vos collègues et votre sens critique habituel retrouvera sa verve.

POISSONS

La prudence est vivement conseillée. Vous devez faire attention à des coups de cœur qui surgissent.