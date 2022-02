Le Havre. Dix jours d'animations au village de la Transat

Le Havre (Seine-Maritime) accueille la quatorzième édition de la Transat Jacques Vabre, cette course à la voile transatlantique en duo. Le départ sera donné dimanche 27 octobre 2019, direction Salvador de Bahia, au Brésil. Et comme c'est de coutume, la cité Océane accueille les skippers avant le départ, pendant une semaine, avec un village ouvert au grand public. C'est un vrai moment de fête populaire. En 2017, l'événement avait attiré 570 000 visiteurs.

"Nous sommes heureux d'accueillir le départ de la Transat Jacques Vabre, événement incontournable pour les Havrais qui portent la course dans leur cœur depuis plus de 25 ans. La plus longue course océanique en double est en effet une aventure "havraise" : depuis sa création la course part de la Porte Océane, consacrant ainsi la place du Havre comme l'une des grandes villes du nautisme et le premier port français pour le trafic du café. Nous avons souhaité en faire un événement festif pour tous et de partage avec les skippers pendant une semaine grâce à ce village d'animations", commente Jean-Baptiste Gastinne, maire du Havre.

Dix jours d'animations

Le village de la Transat sera ouvert autour du bassin Paul Vatine, du 18 au 27 octobre 2019. Les 60 bateaux inscrits y seront présents, tout comme les 120 skippers, toujours ravis de rencontrer le public.

Des animations et des spectacles rythmeront les dix jours du village. Les visiteurs auront le choix entre un escape game dans le mythique bateau-phare, une chasse au trésor sur le village, des concours de poésie dont les gagnants prendront le départ de la course, des concerts tous les soirs au bar de la transat, des initiations à la voile ou encore des visites insolites. L'artiste Teuthis viendra également réaliser une fresque géante. Cette semaine de festivités se terminera avec un grand feu d'artifice, le samedi 26 octobre à 20h, pour un départ vers le Brésil dimanche 27 octobre 2019 à 13h15.

Village de la Transat Jacques Vabre, du 18 au 27 octobre 2019 autour du bassin Paul Vatine au Havre : de 10h à 20h. Vendredi 18 octobre, ouverture à 14h et dimanche 27 octobre, sortie des bateaux de 8h à 10h. Tous les soirs, du 18 au 26 octobre 2019, de 20h à 4h : soirée festive avec concert. Entrée du site gratuite.