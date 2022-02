Rouen. Soirée rouge : le collectif Échelle inconnue s'empare du sujet Lubrizol

Les affiches rouges ont fleuri dans les rues de Rouen (Seine-Maritime) depuis plusieurs jours. D'abord très énigmatiques, elles se sont faites de plus en plus précises, au fur et à mesure que la date de la soirée approchait, jeudi 17 octobre 2019.

Échelle inconnue fait sa rentrée avec cette soirée rouge. Le collectif d'architectes et d'artistes s'intéresse depuis plus de 20 ans aux questions de la politique de la ville et des territoires. "Il manquait des représentations de la ville du quotidien pour voir de quelle manière les gens vivent ces territoires et se les représentent", explique Stany Cambot, architecte, réalisateur et fondateur du groupe. Le collectif travaille ainsi avec les publics "exclus des politiques urbaines", comme les sans-abri, les gens du voyage ou les travailleurs mobiles.

Échelle inconnue rend compte ensuite de son travail auprès du grand public, et cherche aussi à le théoriser, en librairies et au cinéma.

L'évidence Lubrizol

L'accident de Lubrizol est devenu tout naturellement un sujet d'intérêt pour le collectif. "Cet accident lève un coin de voile sur des thématiques qui nous préoccupent depuis une vingtaine d'années sur la fabrique de la ville", explique l'architecte, et en particulier du point de vue des publics les plus défavorisés. "On invite deux des femmes de l'aire d'accueil de Petit-Quevilly à témoigner de ce qui s'est passé, puisqu'elles n'ont pas été évacuées." L'occasion aussi d'aller plus loin pour le collectif très engagé, avec ce constat qui est posé par Stany Cambot : "L'implantation des travailleurs mobiles, des personnes en situation de légèreté ou de mobilité, est toujours dans les endroits les plus nocifs ou subissant le plus de nuisance du territoire."

La soirée d'Échelle inconnue est ouverte à tous. Le collectif présentera son programme annuel de recherche et création sur la ville, ainsi que le dernier numéro de sa revue.

Soirée rouge, jeudi 17 octobre 2019 à 19h au 11-13 rue Saint-Étienne des Tonneliers à Rouen.