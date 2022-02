Brettevillle-sur-Odon. Incendie au parc d'attractions Festyland, près de Caen

Un feu s'est déclaré mercredi 16 octobre 2019, aux alentours de 17h, au parc d'attractions Festyland, à Bretteville-sur-Odon (Calvados).

Un bâtiment de 100 m2 de stockage de confiseries et de gadgets a pris feu. Aucun public n'était présent dans le parc, qui est fermé à cette époque de l'année. Dix employés ont été évacués du site. Les circonstances du sinistre ne sont pas encore connues, mais les installations électriques pourraient être en cause.

Bruno Berthet sur place

Quinze engins et vingt-six sapeurs-pompiers des casernes de l'agglomération caennaise et de Villy-bocage ont été mobilisés sur les lieux. Au moyen de trois lances, les soldats du feu ont évité la propagation du feu aux salles de jeux vidéo et de réunion attenantes. La réouverture du site, prévue en avril 2020, n'est pas impactée puisque aucune attraction n'a été touchée.

Le directeur du cabinet de la préfecture du Calvados, Bruno Berthet est sur les lieux.