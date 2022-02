Les conditions météorologiques, et notamment la pluie abondante de ces derniers jours, rendent les terrains de sport en gazon naturel particulièrement fragiles. Ils sont détrempés pour la plupart. Saint-Lô Agglo interdit l'utilisation de tous les terrains de football, de rugby et de baseball en gazon naturel, aux entraînements et aux matchs, du mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2019 inclus.