Dans l'ombre des pros du Stade Malherbe

Chaque relégation de l’équipe première en Ligue 2 ne manque pas de faire trembler la structure, pourtant solide, de la maison Rouge et Bleu. Dans l’ombre du groupe professionnel composé d’une quarantaine d’éléments, dont 30 joueurs, se cachent près de 80 salariés, dont près de la moitié sont apprentis footballeurs, tous acquis à la cause Malherbiste.

Installés pour la plupart dans le bâtiment du centre de formation inauguré en 2006, ils s’agitent tout au long de l’année comme dans une fourmilière.



Le jeune reçoit un salaire

Si ces jours-ci, les jeunes du centre se signalent plutôt par leur absence pour cause de vacances scolaires, le personnel d’encadrement n’en est pas moins sur le pied de guerre. "A cause de la relégation, il nous a fallu rencontrer 42 familles en trois jours", explique Laurent Glaize, responsable depuis dix ans du recrutement pour le centre de formation. Une partie de ces jeunes est sous contrat "aspirant" ou "stagiaire". Ils gagnent ainsi un peu d’argent : 300€ par mois à 15 ans, 400 à 16, 500 à 17, 800 à 18 et 1.000 à 19. Leur salaire aurait été plus élevé d’au moins 20% si Malherbe s’était maintenu au sein de l’élite du football français en mai dernier.

Avec la relégation et alors qu’il est en cours d’élaboration, le budget du centre de formation pour la saison prochaine devrait passer de 3,9 à 3,5 millions d’euros, la moitié étant financée par les subventions des collectivités locales, la taxe d’apprentissage en provenance de 362 entreprises et les 80 partenaires et sponsors. L’autre part est assurée par les ressources propres du club.

Dans ce milieu dévoyé du ballon rond, où les billets de banque font parfois plus tourner la tête que bouger les jambes, les jeunes pousses disposent déjà d’un agent qui n’hésite pas à négocier des revenus mensuels plus élevés, dans la mesure où il n’y a pas de plafond salarial. "Même si c’est illégal, quelques clubs n’hésitent pas à donner, en plus du salaire mensuel, une prime à la famille pour attirer un enfant dans leur centre de formation, souligne Laurent Glaize. A Malherbe, nous avons toujours refusé cette méthode".

L’école, une priorité concrète

En plus des deux salariés qui l’assistent, Laurent Glaize s’appuie sur un réseau de recruteurs qui opèrent tout au long de la saison en Ile-de-France, en Haute et en Basse-Normandie. Un partenariat avec la ligue de Guadeloupe existe également. Ronald Zubar, qui évolue aujourd’hui à Wolverhampton, ou le jeune international Lenny Nangis sont issus de cette filière.

Depuis la fin des années 90, les dirigeants du club-phare de la région ont décidé de faire des études un pilier de la formation. Le Stade Malherbe suit ses jeunes tout au long de l’année, répartis au sein de vingt établissements de l’agglomération caennaise.

94% de réussite

"Avant toute chose, nous formons ici des hommes, emprunts de respect, affirme Dany Pain, responsable administratif du centre de formation. C’est essentiel car la plupart d’entre eux ne seront pas pro et devront donc vivre d’autre chose." Grâce à un logiciel interne au club, il peut tout suivre de la scolarité de ses 116 jeunes : notes, observations des professeurs, avertissements... Le système est tellement bien rodé que l’association Cesar qui accompagne les jeunes sportifs bas-normands dans d’autres disciplines, a fait appel au SMC pour suivre ses jeunes pousses. Et le résultat est plutôt flatteur : cette année, 94% des 178 apprentis athlètes suivis ont obtenu leur diplôme ou sont passés en classe supérieure.

Pendant l’année scolaire, une heure quotidienne de soutien est au programme, assurée par les 42 professeurs bénévoles. Et le jeudi soir est toujours animé par une conférence à thème : racisme, précarité, don d’organes... "Le football change et doit changer. De plus en plus, nous cherchons des jeunes intelligents, capables d’adhérer à certaines valeurs, pour répondre aux exigences mentales du haut niveau", prévient Laurent Glaize.

Repères

Formation. Elle commence à 15 ans, avec un cycle de préformation pour les 13-14 ans. 116 jeunes pratique le football au centre, dont 50 internes. Un jeune en U19 passe en principe 400 heures par an à s'entraîner, s'il ne se blesse pas. En dix ans, sur 600 jeunes accueillis, 60 ont signé un contrat professionnel à la sortie du centre de formation.

Reprise. Les jeunes qui évoluent en CFA ont repris le chemin de l'entraînement le lundi 9 juillet. Les U19 et les U17 retrouveront le centre de formation le 1er août. Les U14 et les U15, deux semaines plus tard.

Partenaires. La cellule professionnelles du Stade Malherbe compte pas moins de 300 sponsors et partenaires. Le centre de formation s'appuie lui sur un réseau de 80 partenaires et une vingtaine d'établissements scolaires.