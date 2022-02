Sandrine Bonnaire et Frédéric Beigbeder présideront au Festival du film américain de Deauville

Le palmarès du 38e Festival du cinéma américain de Deauville sera suspendu aux décisions de Sandrine Bonnaire et Frédéric Beigbeder, présidents respectifs du Jury et du Jury Révélation, annoncent les organisateurs de l'événement normand, via sa page Facebook, ce 11 juillet.

Le 7e Art américain investira la ville du Calvados du 31 août au 9 septembre prochains. Le programme complet de la manifestation sera dévoilé le 25 juillet prochain, lors d'une conférence de presse.

Plus d'informations sur le Festival du cinéma américain de Deauville : www.festival-deauville.com