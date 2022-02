Basket : Mondeville aura fort à faire en Euroligue

Les Mondevillaises sont tombées dans le groupe le plus dense. Elles feront figure de Petit Poucet face aux mastodontes représentés par Ekaterinbourg, un des principaux favoris à la victoire final, Galatasaray ou Salamanque. Les Russes d'Ekaterinbourg se sont attachés les services de la super star Diana Taurasi, considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse de la planète. Candace Parker et Sue Bird, deux autres internationales américaines, composent également l'effectif du richissime club de l'Oural.

Quant à Galatasaray et Salamanque , ils ont respectivement terminé cinquième et premier des deux dernières éditions de la plus prestigieuse compétition européenne. Si la logique sportive est respectée, Mondeville n'aura aucune chance contre ces trois formations. Il pourrait en avoir davantage contre Polkowice, Zagreb voire Prague, ses trois autres adversaires dans cette première phase qualificative répartie en trois groupes de sept équipes. Douze matchs sont au programme de l'USOM entre le 24 octobre et le 6 février.

Les cinq premiers de chaque groupe seront qualifiés pour des play-offs qui détermineront le « Final Eight ». Mondeville s'élancera à domicile contre Salamanque le 7 novembre. Par ailleurs, les Mondevillaises affronteront le Hainaut lors de la première journée de Ligue féminine, le week-end des 22 et 23 septembre à Paris.