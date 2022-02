Les sorties cinéma de ce mercredi

- Les Kaïra de Franck Gastambide (France, 01H35) avec Medi Sadoun, Franck Gastambide, Jib Pocthier

Casquettes enfoncées sur la tête et baskets aux pieds, Mousten, Abdelkrim et Momo ont toujours vécu dans leur cité de Melun. Les trois potes ont le même problème: ils sont désespérément célibataires et sans ambition. Jusqu'au jour ou ils découvrent une annonce dans un magazine porno qui propose un casting pour devenir une star du X. La quête va se transformer en un parcours initiatique et devenir la plus importante aventure de leur vie.

- Piégée de Steven Soderbergh (Irlande/Etats-Unis, 1H33) avec Gina Carano, Michael Fassbender, Ewan McGregor

Agent d'élite, Mallory Kane est spécialiste des missions dans les endroits les plus risqués de la planète. Après avoir réussi à libérer un journaliste chinois retenu en otage à Barcelone, elle découvre qu'il a été assassiné - et que tous les indices l'accusent. Elle est désormais la cible de tueurs qui semblent en savoir beaucoup trop sur elle...

- Rock Forever de Adam Shankman (Etats-Unis, 2H02) avec Tom Cruise, Malin Akerman, Bryan Cranston

Sherrie, jeune provinciale, rencontre Drew, garçon de la ville, sur le Sunset Strip, alors qu'ils tentent de percer à Hollywood. Rock Forever raconte leur histoire d'amour à travers les tubes de Def Leppard, Foreigner, Journey, Poison, REO Speedwagon, et Twisted Sister...

- Kill List de Ben Wheatley (Grande-Bretagne, 1H35, interdit au moins de 16 ans) avec Neil Maskell, Myanna Buring, Harry Simpson

Meurtri par une mission désastreuse à Kiev 8 mois plus tôt, Jay, ancien soldat devenu tueur à gages, se retrouve contraint d'accepter un contrat sous la pression de son partenaire Gal et de sa femme, Shen. À mesure qu'ils s'enfoncent dans l'univers sombre et inquiétant de leur mission, Jay recommence à perdre pied: peur et paranoïa le font plonger irrémédiablement au coeur des ténèbres.

- Je me suis fait tout petit de Cecilia Rouaud (France, 1H36) avec Denis Ménochet, Vanessa Paradis, Léa Drucker

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l'a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles, adolescentes, ont choisi d'habiter chez sa soeur Ariane, aussi angoissée qu'admirable. Yvan est prêt à partir... quand débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un autre. Yvan va devoir changer ses plans.

- Ma bonne étoile de Anne Fassio (France, 1H36) avec Christophe Lambert, Claude Brasseur, Fleur Lise

Ce film possède tous les ingrédients d'un conte de fée moderne avec pour toile de fond le monde du turf avec ses codes et ses rites. Louise coule des jours heureux au haras normand de la Ferronnière mais sa mère meurt, la laissant seule avec son père Pierre (Christophe Lambert), un "grand-père de coeur" Robert (Claude Brasseur) et une pouliche, Marquise : le nouveau film d'Anne Fassio raconte leur combat contre la fatalité.