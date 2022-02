Des films de Tati, Demy et Varda numérisés pour la postérité

Jour de fête (1949), Mon oncle (1958) et Play Time (1967) de Jacques Tati seront numérisés, avec pour objectif de préserver et transmettre ces films au public le plus large, tout en abreuvant le catalogue des offres légales dématérialisées.

Le CNC annonce aussi sa participation à la numérisation d'Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier (1972) et Loin du Vietnam (1967), documentaire coréalisé notamment par Claude Lelouch, Alain Resnais et Jean-Luc Godard.

Le Joli mai de Chris Maker et Pierre Lhomme, Peau d'âne de Jacques Demy ainsi que Jacquot de Nantes d'Agnès Varda complètent la liste des longs métrages retenus pour cette première session. Trois courts métrages ont également reçu l'aval : Lettre d'un cinéaste d'Alain Cavalier, Les Escargots par René Laloux et L'Invité signé Guy Jacques.

Les experts chargés d'évaluer les prochains films destinés au programme d'aide à la préservation du CNC se réuniront en septembre. Président du Festival de Cannes, Gilles Jacob préside aussi le groupe d'experts.