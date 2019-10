Ifs. Pose de la première pierre de la future salle omnisports 

La ville d'Ifs connaît depuis quelques années une croissance démographique assez importante. Cette dynamique fait d'elle la troisième ville la plus peuplée de la communauté urbaine de Caen la mer. Pour le maire de la commune, Michel Patard-Legendre, une nouvelle structure sportive était donc nécessaire pour pallier le manque d'équipements. Également pour avoir "un gymnase plus grand qui accueillera environ 300 spectateurs le jour des matchs, d'avoir plus de salles, de créneaux pour les sportifs, les scolaires et les associations".

Une structure sportive ambitieuse

Ce nouveau complexe, en complémentarité avec le gymnase Pierre Mendès, est une salle omnisports et proposera des sports collectifs (basket-ball, volley-ball, Handball mais niveau scolaire), du badminton ou encore de la boxe. De plus cette structure "permet par ses nouveaux équipements de préparer les compétitions de Basket et de badminton pour le niveau national" ajoute le maire. Ce projet a bénéficié d'aides financières de l'État, de la région ou encore du département pour un coût de 1 200 000 euros pour Caen la mer. La livraison est prévue pour la rentrée 2020.

