Cet été, devenez mannequin pour Elite

La plus prestigieuse des agences de mannequins lance le "Elite Beach Tour 2012". Pendant dix jours, les agents Elite scruteront les plages de France, à la recherche du top model de demain.

Le coup d'envoi de cette tournée des plages sera donné à Nice le 11 juillet prochain. Il s'achèvera aux Sables d'Olonne, dix jours plus tard.

A l'issue de la première édition du "Elite Beach Tour 2012", certaines filles repérées pourront intégrer le concours Elite Model Look. Les plus chanceuses pourront, quant à elles, signer un contrat avec les agences du groupe Elite.

Actuellement, l'édition 2012 du concours Elite Model Look n'a pas dépassé la première étape. Si la tournée française est d'ores et déjà terminée, les jeunes mannequins en herbe ont encore une chance d'intégrer le casting, grâce à une sélection en ligne sur Facebook, qui s'achèvera le 30 juin prochain. Le casting national du célèbre concours de mannequinat Elite Model Look aura lieu le 28 août prochain, au Pavillon Wagram (Paris 17e).

Les dates et lieux du "Elite Beach Tour 2012" :

- Le mercredi 11 juillet à Nice (Alpes-Maritimes)

- Le vendredi 13 juillet au Lavandou (Var)

- Le dimanche 15 juillet à La Grande-Motte (Hérault)

- Le mardi 17 juillet au Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales)

- Le jeudi 19 juillet à Mimizan (Landes)

- Le samedi 21 juillet aux Sables d'Olonne (Vendée)