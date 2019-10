Eure : le chauffeur routier roulait en ayant bu et consommé de la drogue

Il a été pris sur le fait par la patrouille. Le mardi 24 septembre 2019, la brigade motorisée d'Évreux (Eure) circule sur la RN154 lorsqu'elle aperçoit un chauffeur routier qui consomme de l'alcool au volant. Immédiatement, il est intercepté par les gendarmes qui décident de le contrôler et de le faire souffler dans l'éthylomètre. Sur le moment, son taux d'alcool est calculé à 0,45mg par litre d'air exprimé, soit bien plus que les 0,25mg autorisés.

Positif au cannabis

En plus de ce test positif, les gendarmes décident de le soumettre à un dépistage salivaire. Ce dernier est également positif et prouve que le chauffeur a consommé du cannabis. De lui-même, "il remet quelques grammes de résine et d'herbes aux militaires", selon la gendarmerie de l'Eure.

Son permis lui a été retiré sur-le-champ et il a été placé en garde à vue. Il devra passer plus tard devant le tribunal d'Évreux.