Paris. Votre horoscope signe par signe du vendredi 11 octobre

BELIER

Sachant quelles sont vos limites, faites en sorte de rester raisonnable, surtout au niveau de vos dépenses.

TAUREAU

Vous aurez des plannings plein la tête mais vous devrez contrôler votre impatience, le temps est avec vous.

GEMEAUX

Impliquez-vous davantage si vous voulez maîtriser le cours des choses… Exprimez-vous sans ambages, mais avec calme.

CANCER

Le succès est à votre portée, si vous acceptez de rester dans l'authenticité. C'est le moment de profiter de vos arguments pour les avancer !

LION

Aplanir les différences entre rêve et réalité sera votre cheval de bataille, aujourd'hui

VIERGE

Le succès semble lointain aujourd'hui, vous êtes en retrait. C'est le moment de peaufiner vos connaissances.

BALANCE

Vous serez intensément actif, veillez bien à rester organisé dans vos papiers afin d'éviter de vous voir débordé.

SCORPION

Cette journée sera agitée et dynamique, vous avez mille choses à faire. Restez axé sur l'essentiel pour ne pas vous éparpiller…

SAGITTAIRE

En étant à la recherche de pensées saines, vous chercherez à voir le verre à moitié plein. La vie du bon côté en somme.

CAPRICORNE

Les projets collectifs, ou en rapport avec la loi, la réglementation sont à l'ordre du jour positivement.

VERSEAU

Ne niez pas l'évidence, une personne prend de plus en plus d'importance dans vos pensées, et vous avez du mal à garder les idées claires.

POISSONS

Vous allez avoir besoin de mobiliser votre endurance, heureusement la forme est au rendez-vous, équilibrez votre assiette en conséquence.