Le Havre. Le Havre : un colloque pour développer une mobilité plus propre et durable

Des voitures, qui produisent peu ou pas d'émission polluante et de gaz à effet de serre. C'est la définition d'un véhicule décarboné. Dans cette catégorie, entrent les voitures électriques et hybrides, ainsi que les véhicules à hydrogène. Différents modèles de quatre roues décarbonés sont testés, jeudi 3 octobre 2019, au Havre (Seine-Maritime), lors du premier Mobility Energy Day. Cet événement, réservé aux professionnels, est organisé par la filière Normandie Énergies et le pôle de compétitivité Mov'eo. À noter que Mov'eo travaille dans le domaine de la mobilité des personnes et regroupe plus de 350 acteurs, dont de grands groupes comme Renault, PSA et des laboratoires de recherches, dont l'objectif est de relever les enjeux de la mobilité de demain, pour avoir une mobilité plus propre et durable.

Ce Mobility Energy Day est l'occasion d'expliquer la nécessité de faire travailler ensemble les filières automobile et mobilités et énergies, pour répondre aux enjeux de mobilité durable. Ces secteurs sont conscients de la nécessité de collaborer main dans la main, car ils ont des intérêts communs. Écoutez Thierry Bapin, directeur général adjoint Normandie pour le pôle de compétitivité Mov'eo.

Thierry Bapin Impossible de lire le son.

Pour le moment, les véhicules décarbonés ne semblent pas envahir les villes et les campagnes de France. "Les ventes de voitures électriques, en valeur absolue, ne sont pas encore suffisamment élevées, mais les courbes de progression sont importantes. C'est une démarche de fond", reconnaît Thierry Bapin. Quel est le frein à ce développement ? Écoutez le directeur général adjoint Normandie pour Mov'eo.

Thierry Bapin Impossible de lire le son.

Les enjeux sont très importants, car il y a des réglementations européennes qui seront mises en place prochainement. En 2021, les constructeurs devront respecter une moyenne de 95 grammes de CO2 par km sur leurs véhicules neufs.

Lors du Mobility Energy Day du Havre, sont notamment exposés des véhicules neufs électriques, comme la Renault Zoé. Prix de base : 15 000 €. Il y a aussi des véhicules à hydrogène, à l'image d'une SEAT, dont les modèles vont de 21 000 € à 32 000 € à l'achat.