Rouen. Incendie de Lubrizol : un chimiste décrypte les produits qui ont brûlé

La préfecture de Seine-Maritime a publié, mardi 1er octobre 2019, la liste des produits qui ont brûlé lors de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime). 479 fiches difficiles à comprendre pour tout un chacun. Tendance Ouest a sollicité l'analyse de Frédéric Poitou, expert judiciaire et chimiste dans le sud de la France, qui a suivi de près les évènements au sein de Lubrizol.

Quelles sont les conséquences lorsque ces produits brûlent ?

"Selon les ministres, tout va bien. Le problème c'est que les constituants, que l'on retrouve sur la liste des produits, sont vaporisés déjà certains sont toxiques tout seuls. Une fois vaporisés, ils le sont encore plus. Quand ils brûlent, ils se recombinent tous les uns avec les autres et ils peuvent créer des substances très toxiques que sont les dioxines et les furanes. On n'a pas de moyen de les prévoir. Pour le savoir, il faut les analyser or les analyses de suies, l'État ne les produit pas pour le moment et les privés ne les ont pas encore."

Quels sont les impacts des dioxines sur la santé ?

"Ça dépend des dioxines qui sont formées et ça, on ne le sait pas encore. Il y en a qui sont assez peu toxiques et d'autres qui le sont énormément jusqu'à des mortelles. Tant qu'on n'a pas des analyses qui donnent la certitude qu'il y ait des toxines et des furanes, ce n'est pas facile de conclure. Il y a des susceptibilités pour chaque personne, c'est quasiment impossible de le prévoir."

Comment analysez-vous la publication de ces données scientifiques ?

"On balance des centaines de fiches techniques avec des noms incompréhensibles et la seule chose importante à retenir c'est que personne ne se préoccupe, en tout cas le Premier ministre ne parle jamais, de la transformation de tous ces produits lors de l'incendie. Or c'est ça qui est toxique."

