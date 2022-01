Caen. Violences aggravées à Ouistreham : le verdict des assises

Deux hommes âgés de 20 et 22 ans ont été jugés à huis clos devant la cour d'assises des mineurs du Calvados, lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 2019, pour des faits commis en 2015.

Brûlé avec une bombe aérosol

Le 17 septembre de cette année-là, un homme se présente à la gendarmerie de Ouistreham (Calvados) pour signaler une agression sur son beau-frère. Ce dernier présente des brûlures au visage et au corps. Il explique avoir consommé de l'alcool avec des jeunes gens dans un appartement au-dessus du sien avant de s'assoupir dans l'escalier. Le lendemain matin, il se réveille avec du sang sur la tête et des blessures sur tout le corps. Devant les enquêteurs, les jeunes reconnaissent avoir notamment aspergé la victime de produits d'entretien, avant d'avoir provoqué des brûlures avec un briquet et une bombe aérosol.

Violences aggravées

La cour a condamné les deux accusés, non pas pour acte de barbarie, qualification retenue avant le procès, mais pour violences aggravées par trois circonstances aggravantes. Le plus âgé est condamné à 48 mois de prison dont 40 avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. Le plus jeune, mineur au moment des faits, écope de trois ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve.