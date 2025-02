[Replay] - Incendie de Lubrizol à Rouen, une manifestation pour la vérité

Ils réclament la vérité. Syndicats, associations et écologistes appellent à plus de transparence de la part du gouvernement et de ses réprésentants, suite à l'incendie qui a touché l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime), dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 2019. Suivez en direct la mobilisation.