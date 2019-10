Le Havre récompensé pour la réhabilitation du quartier Danton

Le Havre (Seine-Maritime) a accueilli le LH Forum les 27 et 28 septembre 2019. À cette occasion, la ville a été distinguée en recevant le prix de la gouvernance positive dans la catégorie "urbanisme responsable", pour le projet "Danton demain", un projet de réhabilitation du quartier Danton lancé en 2012 et co-construit avec les habitants.

Anciens quartiers de faubourgs érigés au XIXe siècle et préservés des bombardements, le centre ancien et, plus particulièrement, le quartier Danton ont longtemps été stigmatisés. Progressivement désinvesti de ses fonctions de centre-ville de substitution après la reconstruction du Havre, ce territoire a été confronté à des problématiques sociales fortes et une image peu attractive.

Repenser Danton

Pour faire évoluer le quartier, la ville du Havre a lancé des concertations avec les habitants, dont "sept cent cinquante ont permis à cette démarche de co-construction de prendre vie", explique Jean-Baptiste Gastinne, le maire du Havre.

Entre 2012 et 2016, cette concertation a abouti sur un plan de redynamisation du quartier. Une réflexion globale nommée "Demain Danton". Le point fort du projet est la création d'un complexe culturel et sportif. Les travaux ont débuté en janvier 2018, et l'équipement devrait être livré au premier trimestre 2020. Le complexe sera situé au cœur d'une place centrale, dans laquelle s'intégreront des jardins et potagers gérés par les habitants eux-mêmes.

C'est le caractère co-construit de ce projet de requalification urbaine qui a été primé.

