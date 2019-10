Football (Coupe de France) : Oissel, un petit tour et puis s'en va

Ils étaient déjà mal embarqués en championnat de National 2, et la parenthèse Coupe de France n'aura pas été enchantée pour les Bleus du CMS Oissel (Seine-Maritime), qui sont tombés dans le piège tendu par l'Évreux FC, pensionnaire de National 3. Incapables de faire la différence pendant le temps réglementaire et les prolongations (1-1), ils se sont finalement inclinés 4-3 lors de la séance de tirs au but, le samedi 28 septembre 2019.

Tout sur le championnat

Après avoir mené 1-0 dans ce match, les Osseliens ont finalement été rejoints à la 80e minute par les locaux, qui avaient déjà manqué un penalty quelques minutes plus tôt.

Retour au championnat le samedi 5 octobre 2019 avec la réception de la réserve de Lorient pour les hommes de Romain Djoubri.