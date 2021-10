Oissel. Coupe de France : Oissel n'a pas à rougir

La magie de la Coupe de France n'aura pas opéré pour les Bleus du CMS Oissel (Seine-Maritime). Mais les pensionnaires de National 2 peuvent s'enorgueillir de sortir la tête haute, au 8e tour, contre Metz, le leader incontesté de Ligue 2. Le dimanche 9 décembre 2018, ils se sont inclinés 1 à 0 dans leur stade Marcel-Billard.

Oissel a eu du mal à rentrer dans le match

"Tout était aligné pour faire un coup : la qualité de terrain, le vent, la pluie, l'horaire, l'odeur des crêpes… Mais ça n'a pas suffi", souriait le coach Romain Djoubri à l'issue du match. Il est vrai que malgré une bonne ambiance dans le stade, les conditions pour jouer au football étaient loin d'être idéales. Une approche souhaitée par le coach normand pour déstabiliser le rouleau-compresseur messin. Mais ce sont pourtant les visiteurs qui ont dominé la première mi-temps. Une domination concrétisée par une belle frappe de l'ancien joueur de QRM Marvin Gakpa à la demi-heure de jeu.

"On a le droit d'être frustré malgré tout parce qu'on n'a joué qu'une mi-temps. Il aurait fallu jouer la première comme la deuxième. Je n'ai pas reconnu mes joueurs en première, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps : qu'ils ne vivaient pas pleinement le moment, qu'ils étaient spectateurs et pas acteur." En effet, en seconde mi-temps, les Osseliens ont fait douter les Messins, mais sans parvenir à concrétiser leurs occasions. C'est donc assez logiquement que le club lorrain jouera les 32e de finale de la compétition.

"C'était la fête du club, la fête pour les enfants et pour les familles des joueurs, préfère retenir Romain Djoubri. Je pense qu'on a été un peu paralysé par l'enjeu. On n'était pas loin de mettre ce petit but qui les aurait embêtés. On sort avec les honneurs, la tête haute, il y avait quand même des sacrés clients en face."