Mondiaux d'athlétisme: Salazar et dopage, nouvelle sale histoire à Doha

Et soudain, on regarde sous un autre angle le dernier tour supersonique couronné par le premier titre mondial de Sifan Hassan, samedi sur 10.000 m. La Néerlandaise, comme six autres athlètes présents à Doha, est entraînée par l'ex-coach de Mo Farah, suspendu mardi par l'Agence américaine antidopage (Usada) et éjecté manu militari des Mondiaux par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), qui lui a retiré son accréditation.

L'Usada a annoncé dans la nuit de lundi à mardi une suspension immédiate pour quatre ans de Salazar, maître à penser de l'Oregon Project, un groupe d'entraînement de très haut niveau basé dans le nord-ouest des Etats-Unis et financé par l'équipementier Nike, pour "organisation et incitation à une conduite dopante interdite".

Il est accusé de trafic de testostérone, d'injections à ses athlètes d'acide aminé L-carnitine (un complément) au-delà des doses autorisées et de tentative d'opposition à la collecte d'informations par l'Usada.

Outre Salazar, l'endocrinologue Jeffrey Brown, qui travaillait ponctuellement pour son groupe, a également été suspendu pour quatre ans.

Des médailles à la pelle

La déflagration est énorme dans le petit monde de l'athlétisme et particulièrement de la course d'endurance: l'Oregon Project et sa bannière sombre en forme de tête de mort surmontant des ailes blanches, a notamment façonné l'un des plus beaux palmarès de l'histoire, celui de la star britannique Mo Farah, quadruple champion olympique et sextuple champion du monde (5.000 et 10.000 m), et membre du groupe entre 2011 et 2017.

Surtout, elle atteint Doha où les athlètes de Salazar ont déjà commencé à faire des étincelles: après le titre de Sifan Hassan sur 10.000 m, la Néerlandaise entend récidiver sur 1.500 m, alors que les Américains Clayton Murphy (bronze olympique en 2016) et Donovan Brazier font partie des favoris du 800 m mardi, avant les entrées en lice de l'Ethiopien Yomif Kejelcha (10.000 m), de l'Allemande Konstanze Klosterhalfen (5.000 m), de l'Australienne Jessica Hull (1.500 m) et de l'Américain Craig Engels (1.500 m).

Même si aucun athlète entraîné par Salazar n'a jamais été contrôlé positif, l'affaire éclabousse déjà les prochains Mondiaux qui auront lieu en 2021 à Eugene (Oregon), dans le fief même de l'équipementier Nike et de son groupe phare en athlétisme.

Alberto Salazar suspendu, c'est un coup de massue pour cet entraîneur de 61 ans à la réputation sulfureuse, ancien marathonien à succès (trois fois vainqueur du marathon de New York, une fois de Boston dans les années 1980), parfois qualifié de "gourou" et controversé pour sa faculté à jouer avec les limites du règlement. Il cumule les succès avec ses athlètes depuis la création de l'Oregon Project en 2001: outre Farah, il a notamment mené au succès les Américains Galen Rupp (deux médailles olympiques, argent sur 10.000 m en 2012 et bronze sur marathon en 2016) et Matthew Centrowitz (champion olympique du 1.500 m en titre).

Salazar va faire appel

En 2017, un rapport de l'Usada sur les méthodes de Salazar avait fuité dans la presse, conduisant Mo Farah à nier fermement toute implication dans un quelconque système de dopage.

"Avec le Nike Oregon Project, MM. Salazar et Brown ont prouvé que la victoire était plus importante pour eux que la santé des athlètes qu'ils jurent pourtant de protéger", a estimé mardi le patron de l'Usada Travis Tygart, cité dans le communiqué de l'organisation.

Usada assure avoir rassemblé durant son enquête "de nombreuses preuves" dont "des preuves oculaires, des témoignages, des messages électroniques et des bulletins médicaux".

"Je suis choqué par la décision, s'est défendu Salazar dans un communiqué où il annonce qu'il va faire appel de sa suspension. Durant les six années d'enquête mes athlètes et moi avons enduré un traitement injuste, non éthique et dommageable de la part de l'Usada".

"Je me suis toujours assuré que le Code mondial antidopage soit strictement respecté. Le Projet Oregon n'a jamais et ne permettra jamais de pratique dopante", a-t-il assuré.

