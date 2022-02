Beauregard 2012 : un festival de courageux

Après les premiers tours de scène de la récente vainqueur ex-aequo du tremplin AÖC du Cargö Léa Solex et du rock de Other Lives, c'est à 17h18 que Dominique A lançait ses chansons avec deux minutes d'avance sur l'horaire, et visiblement ravi d'être là. "C'est pas mal !", adresse t-il alors à tout le domaine de Beauregard tandis que dans le ciel les premiers nuages noirs annoncent une suite moins heureuse.

Les premières gouttes tomberont pendant qu'Izia entre en transe sur la deuxième scène, devant un public partagé par ses incantations pour le moins déjantées. Il l'est moins au son des Britanniques de Kaiser Chiefs, autour desquels toute une génération déchaînée se retrouve dès la première chanson. L'escalade du leader du groupe sur l'une des tours de la plus grande scène d'Europe fera même monter encore le thermomètre d'un cran. Il fallait bien un déluge pour rafraîchir tant d'ardeur, et ce sera chose faite devant les Tindersticks et la voix caverneuse à souhait de Stuart Staples. Parapluie ou pas, ils sont rares ceux qui sont passés au travers des gouttes.

C'est alors tout Beauregard qui se transforme progressivement en terrain de boue. Jean-Louis Aubert et ses reprises de titres mythiques de son ancien groupe Téléphone feront temporairement oublier les averses qui se succèdent alors de façon interminable. Il ne manquera pas de remercier chaleureusement un "public courageux" et de lui offrir même un bis bien rare dans ce type de manifestations. Des festivaliers dont certains ont jeté leurs chaussures, et qui s'enfonce de plus en plus dans un sol devenu particulièrement inégal.

Sébastien Tellier prenait le relais dans un show hypnotique à tous les points de vue, avant de céder la place à une Beth Ditto (du groupe Gossip) en grande forme. Orelsan, le régional de l'étape, se réjouissait enfin de participer à un festival dont il voulait faire partie "depuis 4 ans", et c'est The Bloody Beetroots qui devait clore à l'heure où nous écrivons ces lignes, cette journée à la hauteur des attentes musicales, mais aux nuages bien bas.