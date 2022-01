Ligue 2 (Basket) . Une semaine pour être prêtes 

La préparation estivale de l'USO Mondeville n'aura pas été la plus rassurante qui soit, c'est un fait. Rajeunie et totalement bouleversée, la formation Calvadosienne manque encore de justesse et de clairvoyance mais travaille sans compter. "Il faut d'abord qu'on puisse bien défendre pour bien attaquer", note Louise Bussière. Il reste maintenant une semaine avant le premier match de Ligue 2 à la Tronche-Meylan, une semaine pour monter en régime et gommer ses imperfections.

