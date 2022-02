Des contrôles pour protéger les dunes de la Presqu'île

Le parquet de Cherbourg tape du poing sur la table ! En ligne de mire : l'aménagement de certains terrains privés et l'installation de camping-cars sur une partie de la côte ouest pourtant classée zone protégée. Un périmètre conséquent, situé entre Carteret et Baubigny, et qui sera la cible d'une vaste campagne de contrôles cet été.

Même si la législation est souvent mal connue, ces installations dégradent la zone dunaire. Éric Bouillard, le procureur de la République de Cherbourg, dispose d'ailleurs de tout un éventail de sanctions pour répondre aux problèmes...